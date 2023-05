Cassano critico: "Il Milan può avere chance solo se l'Inter gioca in sette"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV commentando anche la semifinale di Champions League fra Milan e Inter: "ll Milan può avere chance solo se l’Inter gioca in sette. Il Milan è molto inferiore all'Inter, con Leao o senza. Il Milan si appoggia ad un giocatore, ma non è uno come come Messi o Cristiano Ronaldo o Kakà che fa trascina gli altri. Non lo vedo a quel livello là. Se rientra cambia poco, l'Inter deve fare una catastrofe dopo quello che ho visto all'andata".