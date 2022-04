Cassano: "Il calcio italiano fa schifo. Parlo del calcio di Allegri, di Capello e di Simeone in Spagna..."

MilanNews.it

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha inveito contro il calcio italiano e i suoi concetti di gioco - a sua detta - ormai totalmente superati: "Il calcio italiano fa schifo. Parlo del calcio di Allegri, di Capello, anche di Simeone in Spagna... Per fortuna nostra quel tipo di calcio è andato quasi ovunque in archivio. Salvo solo l'Atalanta e la filosofia del ct Mancini, per il resto il calcio in Italia deve evolversi. Cosa ti porta il gioco della Juve di Allegri? Ormai non facciamo altro che collezionare figuracce a livello internazionale, tanto come club quanto come Nazionale".