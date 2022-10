Cassano: "Il Milan contro il Chelsea ha avuto grande orgoglio e cuore"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Antonio Cassano ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Chelsea nel corso di una diretta sulla 'Bobo TV': "Il Milan ha avuto grande orgoglio perché sotto di un gol e di un giocatore con Giroud poteva segnare il gol del pareggio e sul 2-0 poteva fare il 2-1. Grande orgoglio e grande cuore, il Milan deve trarre insegnamenti positivi da questa gara: la partita per l'episodio del rosso e dell'espulsione s'è messa in un certo modo, ma ha difeso bene e ha giocato con grande coraggio. A Londra il Milan ha lasciato un tempo a loro, mi piacerebbe vederli 11 contro 11, sicuramente il Milan se la può giocare. Il rigore è o serio o non lo dai, ma con queste regole di me*** l'hai sbilanciata due volte perché poi dopo il penalty devi estrarre anche il cartellino rosso".