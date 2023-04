Cassano: "Il Napoli ha strameritato all'andata in campionato e non meritava di perdere in Champions"

MilanNews.it

Antonio Cassano alla BoboTV ha commentato così i vari incroci tra Milan e Napoli di quest'anno, in attesa di quello definitivo e forse più importante di martedì prossimo: "All’andata in campionato contro il Milan ha strameritato il Napoli, all’andata in Champions il Napoli non meritava di perdere. In campionato al ritorno c’è stato quell’intoppo, uno in 45 partite. Io son convinto che passerà il Napoli”