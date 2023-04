Cassano sicuro: "Passa il Napoli, con Osimhen a San Siro non serviva neanche il ritorno"

MilanNews.it

Antonio Cassano è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e si è espresso con il suo pronostico sul passaggio del turno in semifinale tra Milan e Napoli: "Se devo puntare un euro, dico il Napoli che ha fatto vedere fino ad oggi un calcio meraviglioso in Italia e in Europa. E non capisco chi sostiene che la squadra sia entrata in un tunnel negativo, solo per una partita persa in casa col Milan. Se avessero avuto Osimhen a San Siro, in Champions non ci sarebbe stato bisogno neanche del ritorno".