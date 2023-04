Cassano sicuro: "Sconfitta che darà molti più vantaggi al Napoli. Il Milan in Champions non avrà grandi vantaggi"

MilanNews.it

Antonio Cassano, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, parla della partita del Milan contro il Napoli di domenica e analizza la roboante vittoria dei rossoneri anche in ottica del doppio impegno in Champions League: “Parto dal Napoli. Secondo me è la prima partita quest’anno dove non è stato il Napoli. Il Milan ha vinto una partita sul campo, arrivavano prima sulla palla, hanno giocato meglio, erano più freschi, avevano più voglia. Il Napoli è stato molto, molto superficiale. Ha sbagliato tanto. Il Milan in mezz’ora è riuscito a fare due gol e ha indirizzato la partita. Poi il Napoli cos’ha fatto? Si è buttato in avanti e ogni azione il Milan poteva fare gol.