Cassano sul mercato del Milan: "Pulisic mi piace tanto. Reijnders mi ha impressionato"

Antonio Cassano, nella nuova puntata della Bobo Tv andata in onda lunedì sera dopo la vittoria del Milan sul Bologna, ha parlato così di alcuni dei nuovi volti rossoneri: "Il Milan ha preso un giocatore che mi piace tanto, Pulisic, uno che mi intriga. Okafor è uno che conosco e che mi piaceva tanto prima dell’infortunio. Non conoscevo Reijnders ma mi ha impressionato nelle due fasi: si buttava, giocava a calcio, difendeva… Ha fatto una partita spettacolare ed è stato di gran lunga il migliore in campo. Non ha sbagliato un appoggio, una scelta… nulla: giocatore molto molto interessante"