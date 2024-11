Cassano: "Tutti esaltano Leao ma ha fatto una partita normale: ha sbagliato tante scelte"

Antonio Cassano ancora una volta ha espresso il suo parere su Rafael Leao, nel corso della nuova punta di Viva El Football: "Real-Milan? La goduria più grande è ciò che è riuscito a far fare Fonseca ai suoi giocatori. Fonseca ha fatto una mossa clamorosa: Musah ha sempre raddoppiato su Vinicius, che aveva sia Royal che lui. Mi ha impressionato molto il collettivo Milan, la grande partita fatta. Io amo il calcio e vedo: fino al tiro ciofeca sul gol di Morata, Leao per tre volte non l’aveva mai presa, mai. Fino a quel tiro, non si era mai visto".

Poi il giudizio sul secondo tempo: "Nel secondo tempo due volte poteva andare uno contro uno e niente. L’assist a Reijnders è bellissimo. Reijnders è stato il migliore in campo in assoluto, ha fatto una partita clamorosa. Anche Morata ha fatto una partita stratosferica. Tutti esaltano Leao, ma ha fatto una partita buona, normale. Ha sbagliato tante scelte. Ha toccato 26-26 palle e ne ha sbagliate 20. Poi iniziano a dire... è entrato su tutti i gol, partita stratosferica. Non capisco il senso. Grandissimi complimenti al Milan e a Fonseca, ogni cosa che va male è colpa sua. Quando le cose vanno bene, mai viene citato, questa è l’Italia”.