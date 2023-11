Castellacci e il problema dei tanti infortuni: "Più partite comportano un sovraccarico. La preparazione estiva viene interrotta dalle tournée..."

Enrico Castellacci, ex medico dell'Italia, ha parlato a Il Secolo XIX dell'aumento degli infortuni in Serie A, che ha colpito diverse squadre: "Più partite comportano un sovraccarico. La denuncia è già stata fatta alla FIGC, ma contiamo poco: l'aspetto scientifico va in secondo ordine rispetto a quello economico. È un problema serio. La preparazione estiva viene interrotta dalle tournée, ma è importante".

Castellacci spiega che sono aumentati gli infortuni muscolari: "Più rari quelli gravissimi, di terzo grado, ma di primo e secondo grado se ne sono verificati diversi. Anche i campi contano perché i sintetici una volta erano deleteri, poi sono arrivati campi artificiali più raffinati e quelli misti che danno meno problemi. Quelli in erba però sono il top".