Castellanos al West Ham: “Un orgoglio indossare la maglia della Lazio”

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Valentin Castellanos è ufficialmente un giocatore del West Ham. L'attaccante argentino, acquistato dalla Lazio nell'estate del 2023 dal New York City, ha firmato il contratto che lo legherà alla società inglese lasciando così la squadra biancoceleste dopo 98 presenze e 22 gol. A renderlo noto un video pubblicato dalla società inglese con la Lazio che ha ringraziato il Taty per "il contributo dato" augurando "a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro". Lo stesso Castellanos, sui social, ha voluto salutare la Lazio e i suoi tifosi. "Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto. Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio.

Vivere il club dall'interno mi ha permesso di sentire la passione e l'emozione vera in ogni momento", le sue parole. "Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi laziali, che mi hanno sempre sostenuto. Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un laziale", conclude l'argentino. (ANSA).