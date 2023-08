Castillejo a Musah: "Sei nel miglior club. Goditi quei tifosi pazzi e la passione dei colori rossoneri"

Samu Castillejo, ex calciatore del Milan attualmente in forza al Valencia, ha utilizzato una storia Instagram per inviare un messaggio a Yunus Musah, suo ex compagno in Spagna e neo calciatore rossonero: Fratello, un grande in bocca al lupo. Sei nel migliore club per continuare a crescere. Goditi quei tifosi pazzi per il loro stemma e quella passione con cui si sentono i colori rossoneri".