Castillejo non ha dubbi: "Con Gattuso lavoreremo bene"

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - L'avventura di Samu Castillejo in Italia e nel Milan può definirsi conclusa ufficialmente: l'ala di punta spagnola ha fatto ritorno in patria per giocare nella Liga. Castillejo è atterrato nell'aeroporto di Valencia: firmerà con il club dei pipistrelli, dove troverà Rino Gattuso in panchina. "Sono molto contento di essere arrivato - le sue prime parole, come riporta l'account ufficiale di Twitter di Superdeporte -. Sarei dovuto arrivare a gennaio. Ho fatto quello che potevo per vestire la maglia del Valencia. Ho parlato con Gattuso e, grazie a lui, la trattativa si è conclusa. Gattuso ha una mentalità vincente, faremo un buon lavoro". (ANSA).