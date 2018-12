Castillejo: "Sabato vogliamo fare un passo avanti per l'obiettivo Champions"

Samu Castillejo è stato intervistato da Sportmediaset per parlare del momento in casa rossonera.

Sui pochi gol segnati: "Chiaro che non stiamo attraversando un periodo positivo in fatto di gol come ci piacerebbe, ma il calcio cambia velocemente e non di à il tempo di pensare alla partita della scorsa settimana. Perché sabato vogliamo un altro tipo di finale in casa contro una grande squadra speriamo di fare un buon risultato e fare un passo avanti per l'obiettivo Champions League".