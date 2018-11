Samu Castillejo, espulso nel finale di Milan-Betis Siviglia, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara e non sarà dunque a disposizione di Rino Gattuso per la trasferta di domani in Spagna. L'ex Villareal, apparso in gran forma contro l'Udinese, avrebbe fatto comodo a Gattuso, viste anche le condizioni di Gonzalo Higuain.