Cataldi: "Senza Milinkovic-Savic la Lazio perde un giocatore importante"

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il ritiro appena iniziato, le aspettative di mercato, l'addio di Milinkovic. Questo e altri temi sono stati toccati da Danilo Cataldi, regista della Lazio, nella conferenza stampa tenutasi ad Auronzo di Cadore. "Il ritiro sta andando bene, ho buone sensazioni - esordisce Danilo -. Stiamo facendo un gran lavoro fisico e tattico, anche con tanti giovani". Dieci anni fa, Cataldi svolgeva il suo primo ritiro con la Lazio dei grandi: "E' stato un percorso lungo, spero duri ancora tanto, cerco di dare sempre il massimo". Con l'addio di Milinkovic, ora il centrocampista romano è divenuto il vicecapitano: "Senza Sergej la Lazio perde un giocatore importante, con numeri incredibili, e che non ha mai detto nulla fuori posto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo". Di sicuro servirà un sostituto, visti i tanti impegni: "Ci sono anche due partite in più in Supercoppa. La Champions porterà via più energie rispetto all'Europa League.

Serve un segnale, una spinta. Il presidente lavora per darci una mano". Cataldi non teme la concorrenza, perché "fa sempre bene affrontare competizioni importanti. La Lazio deve essere una squadra forte, servono giocatori forti, a prescindere dai ruoli. Un altro regista? Ben venga, siamo qui per il bene della Lazio, non per obiettivi individuali". Una battuta sulla Nazionale ("E' il mio sogno da bambino, il centrocampo azzurro è in ottime mani"), una sulla Champions ("Mi piacerebbe affrontare una squadra inglese"), e poi una sul capitano Ciro Immobile: "L'ho visto sereno e felice. Ho letto qualcosa sulle voci (le sirene dall'Arabia, ndr), ma neanche ne abbiamo parlato. Ho visto il solito Immobile", conclude Cataldi. (ANSA).