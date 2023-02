Cattaneo sulla crisi del Milan: "Mi aspetto che arrivi la scintilla, spero entro la Champions"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Marco Cattaneo, giornalista di DAZN, ha parlato così a "Tutti convocati" su Radio 24 del momento del Milan: "Se una squadra ha dato un'impronta al proprio percorso nelle ultime tre stagioni non può essere un mese a farci dire che non sono più forti o che Pioli non è un buon allenatore. Mi aspetto che a un certo punto arrivi la scintilla, spero entro la Champions".