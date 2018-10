Cauet: "Il Milan non può fare a meno di Cutrone, dovrebbe continuare col 4-4-2"

Benoit Cauet, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Patrick Cutrone e del Milan: "Cutrone lo conosco molto bene, l'ho affrontato tante volte con le giovanili e mi ha sempre fatto gol. E' un grande bomber, è un giocatore che ha una fame, una volontà ed una determinazione di cui il Milan non può fare a meno in questo momento. E' un giocatore che ti dà tanto, è molto generoso, davanti alla porta poi non sbaglia mai. Il Milan ha superato il momento difficile col 4-4-2, ha dato più palle davanti alla porta, ci sono state più opportunità e secondo me dovrebbe continuare così".