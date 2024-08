Causio: "Bravo Motta con Mbangula: spero che presto il Milan lo imiti con Camarda“

Franco Causio, ex attaccante della Juventus, si è così espresso a Tuttosport sui talenti in arrivo in Serie A dalle seconde squadre: "La Juve ha fatto un grande lavoro con la Next Gen e adesso coglie i frutti. In Italia c’è poco coraggio con i giovani: è ora di invertire la tendenza. Bravo Motta con Mbangula: spero che presto il Milan lo imiti con Camarda“.