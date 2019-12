Cavani resta al Psg fino a giugno

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - L'arrivo di Edinson Cavani al Wanda Metropolitano dovrà attendere almeno fino al 1/o luglio prossimo. Secondo UOL Esporte, infatti, sia il bomber uruguaiano che il Psg non intendono separarsi anticipatamente nella prossima finstra di gennaio. L'Atletico Madrid avrebbe già chiuso un pre-contratto con Cavani per i prossimi tre anni, ma il club parigino non ha intenzione di privarsi del suo attaccante, sebbene soppiantato da Mauro Icardi nelle gerarchie (per l'uruguaiano appena tre gol in undici presenze), fino alla fine della stagione, visto che la squadra è ancora in corsa per la Champions. (ANSA).