Ceccarini: "David operazione sempre molto complicata a livello economico"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: "Situazione non semplice in casa Milan. L’ennesimo infortunio (a Salerno si è fermato Tomori) ha messo ulteriormente in emergenza un reparto già decimato dalle assenze. E così ecco che l’inserimento a breve di un altro centrale diventa fondamentale. Il nome che negli ultimi tempi è tornato prepotentemente alla ribalta è quello di Lenglet del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa. Su di lui però si stanno inserendo anche altre squadre.

Emery non ha aperto minimamente ad un suo possibile addio ma da qui alla fine del mese di gennaio la situazione potrebbe cambiare. Sul fronte dell’attaccante centrale, David rimane il sogno. Un’operazione sempre molto complicata a livello economico. Ecco perché il Milan tiene fortemente aperto anche il canale che porta a Guirassy dello Stoccarda. La clausola da 17 milioni, che si attiva da gennaio, è decisamente più abbordabile".