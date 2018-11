Ceccarini: "Gattuso cuore Milan ma ora serve ripetersi ad Udine"

Un bravo se lo merita tutto Gattuso che ha superato i venti di tempesta con 2 vittorie di fila. In quattro giorni il Milan è risalito fino al quarto posto, in piena zona Champions, ora serve dare continuità a cominciare dalla trasferta di Udine. Infine la Roma. Monchi sta lavorando per gennaio. L’obiettivo è un centrocampista e i riflettori sono sempre puntati su Hector Herrera del Porto, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Il club portoghese chiede ancora tanto, ma i giallorossi ci proveranno di sicuro. Non è escluso che possa arrivare anche un esterno offensivo.