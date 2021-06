Ceccarini: "Giroud, il Milan aspetta che si svincoli dal Chelsea. Ultimi dettagli per Tonali"

Anche il Milan è attivo su più fronti. Uno di questi è proprio l’attacco dove il nome più concreto resta quello di Giroud. La società rossonera non ha alcuna intenzione di acquistarlo dal Chelsea, aspetta che si svincoli. La punta centrale francese confida nel via libera del club inglese. Il Milan intanto aspetta un segnale da Çalhanoğlu. Il trequartista turco ha avuto altre offerte ma nessuna lo ha ancora convinto fino in fondo. E per questo a oggi la possibilità di rinnovare è ancora viva. Tutto confermato per Tonali. Con il Brescia si stanno ultimando gli ultimi dettagli per raggiungere l’accordo sul riscatto ma non ci sono dubbi: rimarrà in maglia rossonera.