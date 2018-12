Ceccarini: "Higuain-Morata, operazione complicatissima ma da seguire. Per Çalhanoğlu c’è il Lipsia"

Higuain-Morata, una storia di mercato complicatissima ma da monitorare. In questi giorni se ne è parlato molto, anche perché qualcosa si è mosso. Che a Sarri piaccia Higuain non è una novità. Due anni e mezzo fa con lui in panchina a Napoli il Pipita ha segnato 36 gol in serie A. Grande feeling calcistico e non solo. Morata è da tempo un’idea del Milan. Il problema è che questa è un’operazione estremamente costosa, che coinvolge anche la Juventus. Un’idea potrebbe essere questa: Higuain che rientra dopo 6 mesi dal trasferimento in rossonero e vola a Londra in prestito con obbligo di riscatto a giugno. Con Morata subito a Milano con la stessa identica formula. Il problema resta la diversa valutazione economica dei giocatori, con i rossoneri che tra l’altro hanno già fatto un importante investimento su Paquetá e hanno anche il riscatto di Bakayoko a 35 milioni di euro. Un riscatto che vorrebbero abbassare. Per tutti questi motivi l’operazione Higuain-Morata resta difficilissima. Leonardo e Maldini sono concentrati anche sul centrocampo. Fabregas sarebbe la prima scelta, un’alternativa è Duncan. Rodriguez ha offerte ma al momento i rossoneri non sono intenzionati a farlo partire. Di fronte ad una proposta importante il Milan potrebbe fare una riflessione su Çalhanoğlu. Il Lipsia già questa estate si era fatto sotto, l’interesse è ancora molto concreto. Se il club tedesco dovesse mettere sul piatto della bilancia più di 15 milioni di euro ecco che la trattativa potrebbe decollare.