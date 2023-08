Ceccarini: "Il Milan deve completare il mercato. Ecco cosa serve"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel suo editoriale e ha parlato anche degli ultimi movimenti che dovrebbe fare il Milan in quello che resta del calciomercato. Le sue parole: "Il Milan deve ancora completare il suo mercato. Allo stato attuale serve un difensore centrale, un’alternativa a Theo Hernandez e un vice Giroud. È chiaro poi che se dovesse andare via Krunic (per sua scelta nel caso visto che società e allenatore puntano a trattenerlo) è evidente che i rossoneri dovrebbero colmare la lacuna.".