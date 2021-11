Ceccarini: "Il Milan guarda al futuro: occhi su Renato Sanches e Kamara"

Il Milan guarda inevitabilmente al futuro. Visto che la situazione Kessié non si sblocca, il club rossonero ha cominciato il suo giro d’orizzonte sui possibili sostituti in vista della prossima stagione. Renato Sanches è sicuramente un profilo che i rossoneri tengono d’occhio anche se al momento l’operazione ha costi elevati. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2023, la richiesta del Lille è sui 30 milioni di euro e su queste basi diventa difficile trattare. Il centrocampista portoghese ha caratteristiche diverse da Kessié ma sarebbe un grande acquisto. Il Milan ha ottimi rapporti con il suo agente Jorge Mendes e questo magari potrebbe favorire la trattativa, anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga. Un altro giocatore che viene seguito con grande attenzione è Boubacar Kamara, classe ‘99 che non dovrebbe rinnovare con il Marsiglia e per questo liberarsi a parametro zero a giugno. Insomma un’altra pista da monitorare con attenzione. Anche l’Inter è in movimento.