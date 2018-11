Ceccarini: "Il Milan pensa a Paredes"

A gennaio arriverà Paquetá, ma non sarà il solo acquisto, anche alla luce dell’infortunio di Biglia. Per completare il lavoro di Gattuso serve un altro centrocampista. E nella lista rossonera c’è sicuramente Paredes, che non sta vivendo una grandissima stagione allo Zenit. Il club di San Pietroburgo un anno e mezzo fa lo ha pagato 25 milioni di euro. In estate il Milan aveva cercato di prenderlo, fermandosi di fronte alla richiesta di 30 milioni di euro. Paredes sarebbe felice di tornare a giocare in Italia e la sensazione è che il Milan proverà a vedere se esistono i margini per impostare un trattativa già in questo mercato invernale. Infine una considerazione sul super match di domenica sera a San Siro. Dopo la rimonta a sorpresa del Manchester United, la Juventus è chiamata a dare un segnale forte in campionato, ma questo Milan è una squadra pericolosa e soprattutto lanciata da tre vittorie consecutive in Champions League, che lo hanno riportato in piena zona Champions League. Mi aspetto una grande partita.