Ceccarini: "Il Milan su Christensen e Sensi"

Chi ha bisogno di intervenire subito a gennaio è il Milan. La questione Ibrahimovic è più che aperta, la possibilità di trovare un accordo c’è, anche se al momento i rossoneri hanno altre priorità. In difesa oltre a Rodrigo Caio del San Paolo c’è anche un’altra pista da seguire che porta al Chelsea. Dopo la trattativa per Bakayoko potrebbe aprirsi un canale per il centrale danese Christensen, che da quando è arrivato Sarri non sta trovando molto spazio. Per ora è un’idea vediamo se nelle prossime settimane prenderà corpo. Intanto per il centrocampo, oltre al solito Paredes, il Milan sta cercando di capire i margini di manovra su Sensi, reduce tra l’altro da una grande partita con la Nazionale a Genk contro gli Stati Uniti. Il Sassuolo e De Zerbi lo ritengono una pedina fondamentale ma Leonardo sta pensando di fare un tentativo.