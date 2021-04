Ceccarini: "La Juventus pensa a Romagnoli e all'inserimento di Bernardeschi come contropartita"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato rossonere nella prossima sessione di trasferimenti. Queste le sue parole: "Juventus e Milan sono molto attive e stanno valutando alcune situazioni. Il club bianconero è alla ricerca di un centrale difensivo e Romagnoli è un’idea che non è da sottovalutare. Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per il momento non ci sono stati passi in avanti sul fronte rinnovo. La Juventus avrebbe intenzione di proporre nell’eventuale operazione Bernardeschi, ma il Milan al momento non sembra essere particolarmente stuzzicato da questo tipo di soluzione"