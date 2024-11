Ceccarini: "La sensazione è che il rinnovo di Maignan con il Milan sia in dirittura d'arrivo"

Nel corso del suo consueto editoriale domenica per TMW, l'esperto Niccolò Ceccarini ha parlato di Milan e dei movimenti di mercato che la dirigenza rossonera starebbe studiando in vista di gennaio:

"Il primo obiettivo del Milan è recuperare terreno in campionato per tornare in zona Champions. E per farlo il club rossonero è intenzionato ad intervenire già a gennaio per dare un paio di soluzioni in più a Fonseca. È chiaro che alzare il livello non è certo facile ma le idee sono chiare. E se tra un mese si cercherà la migliore opportunità, con i nomi di Belayhane e Frendrup sempre da tenere presenti (oltre magari a un vice Theo) la strategia per giugno è quella di aumentare ancora il potenziale di centrocampo. E qui il profilo che più di ogni altro piace è Samuele Ricci. Affare che nella sessione invernale non può ovviamente prendere corpo ma in estate si. Tutto dipenderà dalle richieste del Torino, che si preannunciano molto alte, anche in virtù dell’interesse dell’Inter e di molti club europei. Insomma il Milan cercherà di prepararsi il terreno per arrivare a fare un’offerta importante. Intanto in chiave granata si delinea l'ipotesi Jovic che non rientra nei programmi rossoneri. Il Torino ha bisogno di una punta per sostituire Zapata e il serbo potrebbe diventare un'opzione. Infine un punto sui rinnovi. Come ha anche spiegato Moncada nell’intervista rilasciata ai colleghi di MilanNews.it si procede con i piani stabiliti. La sensazione è che per quello di Maignan (fino al 2029) si sia in dirittura d’arrivo mentre c’è ancora da lavorare per quello di Theo. [...]".