Ceccarini: "Maignan, l'obiettivo è raggiungere un'intesa almeno fino al 2028"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel suo editoriale e ha parlato del rinnovo di Mike Maignan che potrebbe essere la prossima grande "fatica" della dirigenza rossonera. Queste le sue parole: "Dopo il lavoro in entrata ora Furlani e Moncada puntano a blindare uno dei giocatori più determinanti e decisivi della squadra: Mike Magnain. Il portiere francese è tra i più forti al mondo e per questo il club rossonero non vuole rischiare di arrivare ad una situazione che potrebbe complicarsi. Per questo motivo sono già iniziate da tempo le manovre per arrivare al prolungamento di un contratto che scade nel giugno 2026.

Allo stato attuale il numero uno rossonero guadagna intorno ai 3 milioni di euro. È chiaro che la trattativa deve ancora entrare nel vivo ma il Milan non intende portarla troppo per le lunghe. Oggi il più pagato della rosa è Leao ed è normale che Maignan punti ad avere un ingaggio top magari anche superiore a quello del compagno di squadra. Insomma le grandi manovre sono già cominciate e l’obiettivo è raggiungere un’intesa almeno fino al 2028".