Ceccarini: "Milan, assalto a Musah poi Taremi ma resta viva anche la pista Chukwueze"

l Milan sta sempre più accelerando sul mercato. Il club rossonero ha già piazzato diversi colpi: Loftus-Check, Romero, Pulisic e Reijnders. La campagna di rafforzamento non è certo finita e procede spedita. A questo punto Furlani e Moncada potrebbero regalare a Pioli un ulteriore centrocampista. È evidente che il tecnico rossonero ha bisogno di un esterno offensivo a destra capace di saltare l’uomo e che veda la porta. Un altro obiettivo è una punta centrale che sappia alternarsi con Giroud. Un passo necessario anche in virtù delle cessioni di Origi e Rebic. Andiamo però con ordine. Per la zona centrale l’obiettivo dichiarato è Musah. Con il giocatore c’è già un’intesa di massima adesso però serve trovare l’accordo con il Valencia.

Per quanto riguarda l’attaccante centrale in questo momento è Taremi la prima opzione. I dirigenti rossoneri sono in contato con il Porto per abbassare la richiesta è concludere la trattativa ad una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. La punta iraniana non ha il passaporto comunitario e, di conseguenza, il suo acquisto escluderebbe quello di Chukwueze. Taremi nell'ultima stagione ha giocato 51 partite totali segnando 31 gol (5 in Champions League) con 14 assist. Il Milan insiste visto che a oggi per Pioli sarebbe decisamente la soluzione migliore.