Ceccarini: "Milan, hai le idee chiare. Ho solo un dubbio..."

vedi letture

Niccolò Ceccarini ha parlato di Milan a Sky Sport 24 - Calciomercato. Ecco le sue opinioni sulla squadra costruita per Pioli: "Il MIlan ha le idee chiare, ha fatto ottimi acquisti, tutti funzionali. L'unico dubbio che ho è l'attaccante: Okafor mi piace, ma non so se può essere uno da tanti gol. C'è da dire che se hai Leao e Chukwueze sulle fasce hai anche le soluzioni al problema".