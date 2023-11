Ceccarini: "Milan, i piani per l’attacco: è Jonathan David il sogno per l’estate"

l Milan ha deciso. Per il futuro servirà un altro grande centravanti per rafforzare il reparto dove adesso la garanzia è rappresentata dal solo Giroud. L’investimento importante verrà fatto in estate e qui il nome più caldo di tutti resta quello di Jonathan David del Lille. I rossoneri hanno ottimi rapporti con il club francese come dimostrano anche gli acquisti di Maignan e Leao. Insomma il canale è aperto e la punta centrale canadese per tanti aspetti è considerata quella giusta. A gennaio è praticamente impossibile che David lasci la Ligue 1. La valutazione è molto alta, anche se il suo contratto scade nel giugno 2025.

La richiesta è intorno ai 40 milioni di euro ma il Milan spera di poterla un po’ abbassare quando a fine stagione la trattativa entrerà nella sua fase più calda. L’eventuale arrivo di David però va di pari passo con la conferma di Giroud, che anche in questo avvio di stagione ha segnato già segnato 8 gol tra campionato e Champions. L’idea dei rossoneri è infatti quella di tenerlo e di allungargli il contratto di un’altra stagione. Il Milan punta ad avere una rosa ampia nel settore offensivo e per la prossima stagione darà fiducia anche a Colombo, che avrà un anno di esperienza in più grazie al prestito al Monza. Intanto è praticamente certo il ritorno di Ibrahimovic. Il campione svedese tornerà alla casa madre e metterà a disposizione della società la sua grande esperienza.