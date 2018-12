Ceccarini: "Milan, per Cahill c'è l'ok del Chelsea ma resta l'ostacolo ingaggio"

Il Milan sta cercando di accelerare i tempi su difesa e centrocampo. Il Chelsea ha dato l’ok per Cahill, che con Sarri non sta trovando spazio, ma deve sistemare la questione ingaggio e il compito non è così semplice. Fabregas rimane l’opzione più gradita per aumentare la qualità del gioco della squadra, ma per ora non si registrano novità. Restano concrete le ipotesi Paredes e Sensi.