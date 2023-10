Ceccarini: "Milan, per l’attacco c’è il nome di Guirassy ma attenzione sempre a Taremi. Idea Djalo per la difesa"

vedi letture

Il Milan guarda al presente ma anche al futuro. È chiaro che la questione centravanti rimane un tema centrale non solo per l’immediato ma anche in vista della prossima stagione. Giroud da solo non può bastare, Okafor è più attaccante esterno, Jovic finora non è riuscito a incidere. E quindi ecco che la riflessione è d’obbligo anche perché il Milan vuole lottare fino alla fine per lo scudetto e andare più avanti possibile in Champions League. Per questo il club rossonero sta facendo valutazioni anche per gennaio. Nel senso che se si dovesse presentare una vera occasione sarebbe presa in considerazione. Nella lista c’è sicuramente Taremi, legato al Porto fino al 2024. Ma non solo. Uno dei giocatori tenuti sotto osservazione è anche Guirassy.

La punta dello Stoccarda, arrivato dal Rennes nel corso dell’ultima sessione per 9 milioni di euro, adesso vale molto di più L'operazione però non sarebbe impossibile visto che nel suo contratto c è una clausola liberatoria intorno ai 18 milioni di euro che può essere esercitata già a gennaio 2024 oltre che a fine stagione. Il suo ingaggio è nettamente alla portata e questo potrebbe essere un altro aspetto da non sottovalutare. Un’opportunità per il prossimo anno potrebbe anche essere Djalò. il difensore del Lille, dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro accusata a inizio marzo nella sfida contro il Lens, è pronto al rientro. Il portoghese classe 2000 ha il contratto fino al prossimo 30 giugno. Un difensore molto forte, che ə già nel mirino di diversi club. Certo si aspetta il rientro per capire le effettive condizioni fisiche ma le potenzialità sono indiscutibili. Djalo è un profilo seguito anche da Inter e Juventus.