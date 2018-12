Ceccarini: "Milan per la difesa uno tra Christensen e Cahill. Fabregas più di un’idea ma costi alti"

Continua senza sosta anche il giro d’orizzonte sul mercato di Leonardo e Maldini. Le operazioni in entrata dovrebbero essere due, più Ibrahimovic, per il quale la trattativa è molto avanti. I rossoneri sono in attesa della sentenza Uefa che sarà fondamentale anche per capire gli effettivi margini di manovra. Per la difesa Christensen è una possibilità concreta ma occhio anche a Cahill, entrambi del Chelsea. Più complicato il discorso a centrocampo. Qui il Milan deve piazzare la mossa giusta. Il giocatore ideale anche per sostituire Biglia sarebbe Fabregas, ma ci sono tante questioni da risolvere, in primis l’ingaggio. È vero che lo spagnolo è in scadenza di contratto, ma il club inglese non intende fare sconti e quindi la strada non è in discesa. Il Milan sta cercando di trovare la via giusta.