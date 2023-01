Ceccarini: "Milan, trattativa per Osorio: cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Concorrenza di Aston Villa e Tottenham"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

Intanto, a proposito di Milan, c'è da segnalare la trattativa con l'Universidad de Chile per Dario Osorio, esterno destro, classe 2004, per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. La concorrenza è davvero agguerrita. L’Aston Villa sta preparando un'offerta molto più alta per superare non solo i rossoneri ma anche il Tottenham, che nei giorni scorsi si era fatto avanti proprio con la società argentina.