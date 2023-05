Ceccarini: "Per l'attacco occhi su Openda e Balogun, attenzione anche a Scamacca. Firmino opportunità"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

Presto il mercato del Milan entrerà nel vivo. La priorità resta il centravanti. Su questo fronte il Milan non può certo sbagliare la scelta, viste le difficoltà avuto soprattutto quest'anno. Di sicuro nella lista dei partenti c'è Origi, che non ha convinto. In campionato finora ha segnato solo due gol. Troppo poco per continuare la sua avventura in rossonero.Per lui si sta aprendo la pista estera. In Turchia c’è movimento e non è escluso che arrivi un’offerta. In entrata le idee sono tante. Magari il club rossonero potrebbe valutare di andare su due opzioni qualora il rapporto con Ibrahimovic non dovesse proseguire. La linea giovane è rappresentata da Openda e Balogun. Attenzione però anche a Scamacca che non ha vissuto una grande stagione al West Ham e magari potrebbe rappresentare un’occasione.

Soprattutto se io club inglese aprisse ad una formula di prestito con diritto di riscatto. C’è però anche una lista di giocatori più esperti dalla quale attingere. Un’opportunità potrebbe essere Firmino, che a fine stagione lascerà il Liverpool. Altro profilo da non sottovalutare è quello di Arnautovic. La società rossonera dovrà però muoversi anche in altri settori. A centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Bennacer che starà fuori per 6 mesi, c'è la necessità di intervenire pesantemente. Continua a piacere Loftus-Cheek, che ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Il problema al momento è anche la richiesta del Chelsea, che lo valuta almeno 20 milioni di euro. Oltre a questo c'è anche il nodo ingaggio, decisamente molto alto. È chiaro che al vaglio ci siano anche altri profili. Tra questi da non sottovalutare Kamada, in scadenza con l'Eintracht di Francoforte.