Ceccarini: "Rossoneri in pressing per chiudere Pavlovic. Distanza ridotta per Emerson"

Come ogni domenica il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha pubblicato il suo Editoriale a tema calciomercato. Tra le tante situazioni analizzate sulle big italiane, anche quella relativa al Milan che in questa settimana spera finalmente di portare a termine altri colpin in entrata dopo l'unico concluso fino a questo momento, Alvaro Morata. I rossoneri sono in pressing su Pavlovic e Emerson, cercano il centrocampista tra Fofana e Samardzic.

Le parole di Ceccarini sul colpo in difesa: "In difesa l’obiettivo principale rimane Pavlovic. I rossoneri sono sempre più in pressing per cercare di chiudere l’accordo con il Salisburgo ma parallelamente sono al lavoro anche per la fascia destra dove vanno avanti i contatti con il Tottenham per Emerson Royal. Le distanze si stanno riducendo e il Milan spera di avere presto una risposta positiva".