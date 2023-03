Ceccarini: "Zero novità su Leao, ill Chelsea resta dietro l’angolo. Due alternative"

Fonte: di Niccolò Ceccarini per tuttomercatoweb.com

Zero novità e uno stallo che lascia trasparire qualche preoccupazione. È questa la fotografia attuale della vicenda Leao-Milan. Un segnale non certo confortante ma che rispecchia la realtà del fatti. Per il club rossonero la questione è centrale. Il forte attaccante portoghese ha manifestato a più riprese la volontà di restare al Milan ma ancora non ci sono stati passi avanti. La posizione del club è chiara da tempo.

L’offerta è di 7 milioni a stagione. Non si andrà oltre. Certo se la situazione non si dovesse sbloccare e si arrivasse così a fine campionato la società rossonera si troverebbe costretta a prendere in considerazione un’eventuale offerta, considerato il contratto in scadenza nel giugno 2024. Il Chelsea resta dietro l’angolo. Maldini e Massara sono sempre in movimento e valutano idee nel caso tutto si dovesse ulteriormente complicare. Tra queste ci sono sicuramente Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges.