Ceduti dopo un solo anno: ecco i più costosi del Milan prima di De Ketelaere

Transfermarkt.it ha raccolto gli acquisti più costosi che, dopo appena una stagione, sono stati prontamente rivenduti. Esempio chiarissimo è Charles De Ketelaere, comprato a 36 milioni e ceduto dopo una sola stagione in prestito all'Atalanta. Ecco i più costosi del Milan prima di lui: Leonardo Bonucci (comprato nel 2017 a 42 milioni, venduto nel 2018 a 35), André Silva (comprato nel 2017 per 38 milioni, ceduto nel 2018 in prestito), Krzystof Piatek (comprato nel 2019 per 35, rivenduto a 24 l'anno dopo).