Ceferin a Sky: "Il calcio italiano sta facendo bene nelle competizioni Uefa"

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato a Sky Sport nel pre Inter-Milan: “È una grande atmosfera. Sono stato sorpreso di vedere una cosa del genere, anche perché questa sera il calcio italiano è al top. La cosa più importante è che il calcio italiano sta tornando a fare grandi cose, le infrastrutture sono ancora di bassa qualità. In questo momento, però, l’Italia sta facendo molto bene con due semifinaliste in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Come finisce? Non ve lo dico”.