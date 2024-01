Ceferin ammette: "Abbiamo fallito nella comunicazione della nuova Champions. Sarebbe dovuta essere migliore"

Aleksander Ceferin, è tornato a parlare in vista del congresso della Federcalcio europea che si terrà il prossimo 8 febbraio. Intervistato da The Guardian, il numero uno della UEFA ha fatto anche mea culpa sul lancio del formato della nuova Champions League: "Penso che abbiamo fallito nella comunicazione. Stavamo discutendo questa settimana. Ora invieremo una squadra di persone in ogni lega: per parlare con i club e poi con i media. Ma siamo già un po’ in ritardo, avremmo dovuto iniziare prima.

La comunicazione avrebbe dovuto essere migliore. Parlo con i miei amici, dicono: 'Cos’è questo format con 36 squadre, quali sono i gruppi?'. Non lo sanno. Ma ora ci stiamo concentrando su questo e penso che inizieremo la prossima settimana con alcune leghe", le dichiarazioni del numero uno del calcio europeo.

Tutte le differenze fra la nuova Superlega e la nuova Champions spiegate punto per punto

Quali sono le differenze fra il nuovo progetto di Superlega presentato da A22 e la nuova Champions League in vigore dal 2024-2025? Ecco, riassumendo, le sostanziali distinzioni fra le due competizioni:

Accesso basato sul merito sportivo: entrambe

Gare andata e ritorno per tutto il torneo: sì nella Superlega, no nella nuova Champions

Club partecipanti: 64 nella Superlega, 72 nella nuova Champions

Minimo di partite giocate da ogni club: 14 nella Superlega, 8 nella nuova Champions

Numero di partite settimanali: 19 e 19

Governance: club partecipanti nella Superlega, UEFA nella nuova Champions