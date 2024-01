Ceferin e le violazioni al FFP del Man City: "Avevamo ragione, ma rispettiamo il tribunale"

Si torna a parlare di violazioni al Financial Fairplay da parte del Manchester City e questa volta a farlo è direttamente il presidente della UEFA Alexander Ceferin attraverso le colonne del Daily Telegraph.

"Sappiamo che avevamo ragione - spiega in relazione alle contestazioni del 2020 al club inglese poi ribaltate dal Tribunale Arbitrale dello Sport -. Non ci muoveremmo se non avessi la certezza di aver ragione. Come avvocato so che a volte vince delle cause che sei sicuro di perdere E a volte si perde quelle in cui si è sicuri di vincere. In una democrazia seria bisogna rispettare le decisioni del Tribunale. Confido che la decisione del Tribunale sia stata corretta".

Ricordiamo che il Manchester City deve affrontare in Patria 115 accuse di violazione delle regole dei FFP della Premier League. Nei giorni scorsi Richard Masters, ad della massima competizione inglese, ha confermato che è stata fissata un'udienza per discutere il caso ma senza comunicarne la data precisa. Qualora fossero accertata la colpevolezza, il club campione in carica della Premier League andrebbe in contro, nel migliore dei casi, ad una sanzione economica, fino ad arrivare a penalizzazioni in classifica o, addirittura, all'esclusione dal torneo.

Per le medesime accuse l'Everton è già stato penalizzato di dieci punti in classifica e ne rischia altri, mentre un procedimento è stato aperto anche nei confronti del Nottingham Forest.