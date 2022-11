Ceferin ed il nuovo format delle qualificazioni femminili: "Aiuterà tutte le federazioni a crescere"

MilanNews.it

Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato del nuovo format di qualificazioni a Europei e Mondiali che prenderà il via dal 2023 e vedrà la nascita della Nations League anche al femminile: "Quest'estate ho detto che avremmo continuato a investire sul calcio femminile e lo siamo facendo. Dopo una storica edizione di UEFA Women's EURO, è giunto il momento di far crescere ulteriormente il calcio femminile per nazionali. Abbiamo creato un sistema aperto, competitivo e continuo in cui ogni partita è importante, un riflesso autentico del modello sportivo europeo. Sono convinto che questo format aiuterà tutte le federazioni europee e manterrà vivo il loro sogno di qualificarsi a un grande torneo internazionale".