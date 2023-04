Ceferin fa tremare il Barcellona: "Caso Negreira uno dei più gravi mai visti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona ora rischia davvero grosso. Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, si è espresso sul caso Negreira: "Mi sono informato e la situazione è estremamente grave. È così grave che, a mio avviso, è una delle più gravi che abbia mai visto nel calcio. Non posso commentare direttamente per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho ancora affrontato la questione nei dettagli. In Spagna il reato è prescritto, ma per quanto riguarda la UEFA non c'è nulla di prescritto".