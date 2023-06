Ceferin: "L'Arabia Saudita sta facendo lo stesso errore della Cina"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arabia Saudita sta bussando alle porti dei migliori giocatori al mondo con proposte da capogiro, pronti a sommergerli sotto una pioggia di soldi. Questo spaventa l'Uefa? Ha risposto a precisa domanda, intervistato da Nos, il presidente Aleksander Ceferin: "No, no, no... Penso che principalmente sia un errore per il calcio arabo perché dovrebbero investire nelle accademie, dovrebbero far sviluppare gli allenatori e i loro stessi calciatori. Il modello per cui vanno ad acquistare giocatori che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera non è sistema che permetta uno sviluppo del calcio. Stanno facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa...".