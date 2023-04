Ceferin: "Non dobbiamo dimenticare come il calcio definisca cosa siamo, è specchio della società"

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin , ha parlato a margine della conferenza annuale, tenutasi quest'anno a Lisbona: "Non dobbiamo dimenticare come il calcio definisca cosa siamo. Il calcio europeo è una storia unica, il suo successo, è un microcosmo della nostra società e noi lo sappiamo, è una lezione di vita. Non dobbiamo guardare troppo lontano per capire che sia così. Il calcio è il Villarreal, una città di 50 mila persone che vince l'Europa League contro club giganti. Questo è il calcio, il motivo per cui è bellissimo. Non dobbiamo dimenticare quanto il calcio sia fragile".

Sugli ultimi due anni.

"Il calcio è cambiato, è uno specchio della società. I club rischiano per investimenti, i fan perdono l'identità. Stiamo correndo contro una globalizzazione galoppante e tutto questo che implica, benefit e rischi, non dimentichiamolo. Il calcio europeo è già globale, ne stiamo pagando il prezzo. C'è stato il tentativo di creare un nuovo modello rispetto a quello che conosciamo così bene. Il nostro modello è basato sul merito sportivo, sempre. Da dove arriviamo il merito non ha prezzo. Il merito non può essere un diritto acquisito, può essere solo guadagnato, stagione dopo stagione. Non c'è spazio per dei cartelli, in questo continente. Crediamo di averlo fatto capire, tutti insieme. Il calcio fa parte delle nostre radici, è l'ultimo asset pubblico che va privatizzato. Appartiene a tutti quelli che amano questo sport meraviglioso. Dobbiamo far sì che l'interesse di tutti prevalga su quello dei privati".