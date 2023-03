Ceferin: "Nuovo format coppe europee 2024, solo vantaggi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, nel corso del suo commento al report annuale sul 2022 si è soffermato anche sul nuovo format delle coppe europee, in particolare la Champions League, dopo il 2024: "Abbiamo un nuovo format per dopo il 2024 su competizioni UEFA maschili per club, dopo una lunga consultazione con squadre, leghe, federazioni, tifosi, giocatori e allenatori. La partecipazione sarà allargata e l'equilibrio competitivo genererà entrate da ridistribuire. Più attrattività e popolarità per le nostre competizioni, sono lieto che il nuovo format sia stato approvato all'unanimità dall'ECA. Le varie parti erano tutte d'accordo, siamo più uniti che mai".