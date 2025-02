Ceferin rivela: "Al-Khelaifi mi ha detto che non sa se continuare o meno a lavorare nel calcio"

Un momento non semplice per le big d'Europa. A confermarlo è stato lo stesso Aleksander Ceferin: il presidente della Uefa ha svelato un interessante retroscena: "Le rispondo facendo un esempio - ha dichiarato ai taccuini del quotidiano Delo -, ho seguito la partita tra Paris Saint-Germain e Manchester City. Sul 2-0 il mio amico Nasser Al-Khelaifi mi ha detto che non sapeva se avrebbe continuato o meno a lavorare nel calcio, a causa di tutto lo stress che stava attraversando".

Ceferin ha poi proseguito parlando poi del Manchester City: "Dopo il punteggio finale di 4-2, il mio altro amico, il presidente del Manchester City Khaldoon Al Mubarak, stava molto male, mi sentivo davvero male per lui. Il calcio non è facile, puoi fare tutto bene eppure le cose vanno diversamente. Ma qualcos'altro mi piace: anche quelli che ho visto dubitare sono entusiasti del nuovo formato della Champions League". È chiaro che il presidente della Uefa si riferiva all'imprevedibilità, ma non è escluso che il riferimento possa essere ad altri argomenti: di sicuro il nuovo format rende tutto più imprevedibile.